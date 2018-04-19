Соответствующее видео появилось в YouTube.

Конфликт разгорелся еще во время прямого эфира. Так, Сергей Мельничук, который в свое время был исключен из фракции «Радикальной партии», рассказал о том, что коллеги сделали копию его депутатской карточки и с помощью нее голосовали, в то время пока он отсутствовал.

В ответ на это Линько назвал Мельничука «тушкой, которая продалась». Мельничук еще во время эфира пытался разобраться с обидчиком, но их вовремя разняли.

Но после эфира противостояние продолжилось. В итоге, у Линько оказался разбитым нос.

При этом, пострадавший сказал, что заявление писать по этому поводу не собирается.

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