|Депутаты из «Радикальной партии» устроили кровавую драку в прямом эфире (видео)
|19.04.2018 06:08
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Соответствующее видео появилось в YouTube.
Конфликт разгорелся еще во время прямого эфира. Так, Сергей Мельничук, который в свое время был исключен из фракции «Радикальной партии», рассказал о том, что коллеги сделали копию его депутатской карточки и с помощью нее голосовали, в то время пока он отсутствовал.
В ответ на это Линько назвал Мельничука «тушкой, которая продалась». Мельничук еще во время эфира пытался разобраться с обидчиком, но их вовремя разняли.
Но после эфира противостояние продолжилось. В итоге, у Линько оказался разбитым нос.
При этом, пострадавший сказал, что заявление писать по этому поводу не собирается.
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