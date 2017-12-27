Ни один из лоукостеров не будет преференций на украинском рынке

"В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, следовательно мы осторожно говорили об одном, который состоялся. Они объявили себя этого года. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок ", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян в эфире Еспресо.TV во вторник, передает " Интерфакс-Украина ".

"Пока мы говорим о компании, которая уже состоялась, это 100% украинского частного капитала - SkyUp. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы", - уточнил Емельян.

Он отметил, что " они внимательно анализируют рынок - это существенные капиталовложения, и они должны чувствовать себя на 100% защищены и верить государству".

Министр заверил, что ни один из лоукостеров не будет преференций на украинском рынке.

"Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создавать преференции или особые условия для других. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть", - заявил Емельян.

Как сообщалось, вновь авиакомпания SkyUp начнет работу с апреля 2018 и в первый год планирует выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов.

Чартеры в 2018 году будут выполняться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других городов Украины за 16 направлениям, между них: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние рейсы будут запущены в конце мая - начале июня и на первом этапе будут выполняться из Одессы в Киев, Харьков и Львов.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируется осуществлять из Киева в Барселону, Дубая и Ларнаки.

Как сообщил во время презентации генеральный директор авиаперевозчика Евгений Хайнацький, продажа билетов на первые рейсы будут открыты в марте-апреле 2018 года.

Планируется, что только за неполный 2018 авиакомпания обслужит около 650 тыс. Украинских.

Стоимость полета SkyUp формироваться по лоукост-моделью, без багажа и дополнительных услуг. Она будет зависеть от направления и времени приобретения билетов. Например, на маршруте Киев-Одесса билет будет стоить от 499 грн в одну сторону.