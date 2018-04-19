Военный комитет Североатлантического альянса (НАТО) готов в дальнейшем оказывать поддержку Украине, в частности что касается вопросов предоставления оружия. Об этом сказал председатель Военного комитета , чешский генерал Петр Павел во время визита офицеров комитета в Лева, передает со ссылкой на .

Отмечается, что в среду, 18 апреля, в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львов прибыли около 40 высших офицеров Военного комитета для выездного заседания.

"Военный комитет будет продолжать поддерживать Украину и также будет предоставлять необходимые для этого инструменты и организовывать мероприятия. Военный комитет нужно рассматривать, как полную поддержку Украины и мы также будем продолжать работу в вопросах предоставления оружия Украине", - отметил во время мероприятия Петр Павел.

Известно, что военнослужащие стран-членов и Вооруженных сил Украины во Львове намерены обсудить стратегические вопросы военного сотрудничества с Альянсом и ситуацию в зоне боевых действий на Донбассе.

Напомним, за год поднялись на одну ступеньку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower между 136 стран. Так, заняли 29 место. В тройку лидеров входят , Россия и Китай.

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