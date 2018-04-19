В сотне самых богатых украинцев первое место занял Ринат Ахметов, состояние которого в 2017 году увеличилось на треть и составило $3,1 млрд.

Второе, третье и четвертое места занимают: совладельцы группы «Приват» Игорь Коломойский ($1,6 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,5 млрд) , и хозяин EastOne Виктор Пинчук ($1,4). Рейтинг составил журнал «Фокус».

Замыкает пятерку Константин Жеваго с состоянием в $1 млрд. Среди ста миллионеров только 3 женщины. Это Галина Герега (Эпицентр, №12), Наталья Бондарева (Байядера групп, №35), Филя Жебровская (Фармак №40).

За год суммарное состояние сотни самых богатых выросло почти на $2 млрд. Общий их капитал составил $27 млрд.

Рейтинг учитывает не только украинских граждан, но и иностранцев, которые заработали основной капитал в Украине. При расчете принимали во внимание основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям и средства, полученные от продажи бизнеса за последние 8 лет.

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