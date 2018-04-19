|В ДНР рассказали, почему до сих пор не работает «Vodafone-Украина»
|19.04.2018 06:32
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Восстановление связи сотового оператора «Vodafone-Украина» в Донбассе зависит от Киева, самопровозглашенная Донецкая народная республика предоставила гарантии для проведения работ, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.
В январе в ДНР сообщили, что на территории республики была нарушена работа сотового оператора «Vodafone-Украина» из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки.
Вопрос восстановления работы «Vodafone-Украина» поднимался в среду на встрече подгруппы по экономическим вопросам в Минске.
По словам Талакиной, ДНР предоставила представителям Киева все необходимые гарантии для восстановления работы «Vodafone-Украина», «выполнив тем самым свою часть достигнутых договоренностей».
«По итогам сегодняшней встречи достигнуто понимание о сроках реализации дальнейших шагов по восстановлению работы мобильного оператора на территории ЛНР и ДНР. Дальнейшая процедура полностью зависит от действий или бездействия украинской стороны», — написала Талакина на своей странице в facebook.
До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. «Киевстар» одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года.
В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора «Феникс».
В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. «Vodafone Украина» оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.
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