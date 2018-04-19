Минобороны России запустило ракету-носитель «Протон-М» с военным спутником.

Она стартовала на космодроме «Байконур» в Казахстане, передает «РИА Новости», информирует svodka.net.

«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома «Байконур», — отчитались в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Головная часть «Протона-М» в составе разгонного блока «Бриз-М» успешно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

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Пуски осуществляются с космодрома Байконур. Из четырех пусковых прощадок, построенных для ракеты в советский период эксплуатируются три: площадки 81Л, 81П и 200Л.

Планируется, что к 2020 годам ракета уступит место новой, более совершенной и экологичной ракете Ангара.

Вскоре после российской операции американская SpaceX запустила ракету Falcon 9 с телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска экзопланет.

Ракету должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал 16 апреля, однако ее старт перенесли для проведения дополнительного анализа системы контроля и навигации.

Falcon 9 — семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель). Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.

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