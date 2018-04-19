Погода, Новости, загрузка...
"Рот создан для еды". Президент Уганды признался, что хотел бы запретить оральный секс
19.04.2018 06:33
Жителям Уганды извне навязали нетрадиционную сексуальную практику, отметил президент страны Йовери Мусевени. Мусевени: Мы знаем, где находится место для секса Фото: EPA По словам Мусевени, нетрадиционную сексуальную практику жителям Уганды навязали извне."Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, где находится место для секса", – заявил политик.Подобную речь Мусевени уже произносил в феврале 2014 года, когда подписывал закон, криминализирующий гомосексуальные отношения. Тогда он объявил, что из-за орального контакта между гомосексуалами в животе у них "могут завестись черви", напомнило Daily Mail.В Уганде за однополые связи грозит от 14 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Уголовная ответственность предусмотрена и для тех, кто не доносит на геев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить