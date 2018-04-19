Жителям Уганды извне навязали нетрадиционную сексуальную практику,
отметил президент страны Йовери Мусевени. Мусевени: Мы знаем, где
находится место для секса Фото: EPA По словам Мусевени,
нетрадиционную сексуальную практику жителям Уганды навязали
извне."Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, где находится
место для секса", – заявил политик.Подобную речь Мусевени уже
произносил в феврале 2014 года, когда подписывал закон,
криминализирующий гомосексуальные отношения. Тогда он объявил, что
из-за орального контакта между гомосексуалами в животе у них "могут
завестись черви", напомнило Daily Mail.В Уганде за однополые связи
грозит от 14 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Уголовная
ответственность предусмотрена и для тех, кто не доносит на геев.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира