Жителям Уганды извне навязали нетрадиционную сексуальную практику, отметил президент страны Йовери Мусевени. Мусевени: Мы знаем, где находится место для секса Фото: EPA По словам Мусевени, нетрадиционную сексуальную практику жителям Уганды навязали извне."Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, где находится место для секса", – заявил политик.Подобную речь Мусевени уже произносил в феврале 2014 года, когда подписывал закон, криминализирующий гомосексуальные отношения. Тогда он объявил, что из-за орального контакта между гомосексуалами в животе у них "могут завестись черви", напомнило Daily Mail.В Уганде за однополые связи грозит от 14 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Уголовная ответственность предусмотрена и для тех, кто не доносит на геев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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