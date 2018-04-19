|
Більше не Ревізор: Оля Фреймут стане ведучою нового шоу (ФОТО)
|
19.04.2018 06:34
|
Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка останнім часом здебільшого
асоціюється у шанувальників зі скандальними вибриками та
повідомленнями у мережі, отримає нове шоу - українську версію
популярного в Америці "Шоу з Еллен Дедженерис".
Шоу називатиметься "Оля" і заради вивідування всіх таємниць Еллен,
телеведуча зі знімальною групою полетіли у Америку.
Для мене це виклик, – говорить Фреймут. – Після років ревізій,
доскіпливих перевірок та асоціацій мого імені з нелюдською
чистотою... братися за новий розважальний формат – це ж дерзання...
Та ще й «Show Ellen Degeneres»! Настільки добре зроблено, що це вже
порозпоцуплювали всі, і не лише в Україні. Ми навмисно полетіли до
Голлівуда. І нам сама Еллен та творці програми передали секретний
рецепт...
Для мене нова «Оля» – це можливість працювати з тими, кого хочеться
обійняти і радіти, як мала дитина, – признается Фреймут. – Тепер
усі беруться за дорожезні вечірні шоу, де ведучі сяють
напомадженими шевелюрами, за спиною бринчить оркестр, а
обов’язковим гостем є Олег Винник... І в нас так буде.
Пріоритетними ж натомість стануть не декорації та гонорові зірки, а
легкість і відвертість співрозмовників і співрозмовниць.
Несподіванка. Доброта. Спонтанність. І самоіронія
Шоу "Оля" вийде у ефір вже восени цього року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: