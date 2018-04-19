



Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка останнім часом здебільшого асоціюється у шанувальників зі скандальними вибриками та повідомленнями у мережі, отримає нове шоу - українську версію популярного в Америці "Шоу з Еллен Дедженерис".



Шоу називатиметься "Оля" і заради вивідування всіх таємниць Еллен, телеведуча зі знімальною групою полетіли у Америку.





Для мене це виклик, – говорить Фреймут. – Після років ревізій, доскіпливих перевірок та асоціацій мого імені з нелюдською чистотою... братися за новий розважальний формат – це ж дерзання... Та ще й «Show Ellen Degeneres»! Настільки добре зроблено, що це вже порозпоцуплювали всі, і не лише в Україні. Ми навмисно полетіли до Голлівуда. І нам сама Еллен та творці програми передали секретний рецепт...



Для мене нова «Оля» – це можливість працювати з тими, кого хочеться обійняти і радіти, як мала дитина, – признается Фреймут. – Тепер усі беруться за дорожезні вечірні шоу, де ведучі сяють напомадженими шевелюрами, за спиною бринчить оркестр, а обов’язковим гостем є Олег Винник... І в нас так буде. Пріоритетними ж натомість стануть не декорації та гонорові зірки, а легкість і відвертість співрозмовників і співрозмовниць. Несподіванка. Доброта. Спонтанність. І самоіронія

Шоу "Оля" вийде у ефір вже восени цього року.





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