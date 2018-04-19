Польская компания Wtorplast готовит иск к украинскому изданию «Новое время» из-за публикации о злоупотреблениях при закупке военной техники концерном «Укроборонпром». Об этом заявил в среду адвокат компании Алексей Шевчук на заседании комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Ранее «Новое время» написало, что «Укроборонпром» якобы закупил по завышенным ценам списанные боевые машины пехоты (БМП-1) у польской компании Wtorplast. Госконцерн «Укроборонпром» опроверг обвинения в закупке устаревшей военной техники и намерен судится с изданием.

«Данная техника закупалась по цене не 20 и не 25 тысяч долларов, и никогда не закупалась по этой цене… Много выше. Данная техника никогда не была ломом, как указано в статье… на сегодняшний день категорическая позиция Wtorplast — обратиться с иском к изданию. Второе — к автору… Решить вопрос убытков и оценки размера ущерба деловой репутации. Но однозначно можно сказать, что этот размер превышает миллион или полтора евро», — приводит слова Шевчука издание УНИАН.

Адвокат отметил, что из-за соответствующей публикации «под большой угрозой оказалась лицензия компании Wtorplast.»

Шевчук подчеркнул, что «тезис издания о том, что это коррупционная сделка», никогда не может касаться польской компании, так как она отчитывается международным рейтинговым агентствам и международному аудиту.

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