Реальный уровень инфляции в Украине в 2018 году будет выше, чем прогнозирует правительство, считает народный депутат Украины, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович. Вадим Рабинович: Фото: Вадим Рабинович / Facebook народный депутат Украины, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович."В 2018 году Украину ожидает жуткая инфляция. Даже в коррумпированной кормушке под названием Национальный банк Украины это признали, повысив учетную ставку до 14,5% годовых именно из-за "инфляционных рисков". О резком скачке инфляции в следующем году говорят все ведущие международные экономисты, вот только наша власть их не слышит. Такое ощущение, что правительство живет в каком-то своем нереальном мире, где все хорошо и нет никаких проблем. Никак иначе я не могу объяснить то, что в убийственном для украинцев бюджете на 2018 год инфляция заложена на уровне 7%. Эта цифра абсолютно нереальная!" – убежден политик.Он подчеркнул, что даже МВФ прогнозирует для Украины инфляцию на уровне 9,95%, а реальная инфляция может достигнуть вообще 14-15%. Однако в правительстве по-прежнему закладывают в бюджет показатели, "которых просто не существует"."Даже обожаемый руководством страны МВФ, который, я считаю, надо гнать поганой метлой из Украины, прогнозирует для нас инфляцию на уровне 10% (а точнее 9,95%). Хотя и это не соответствует украинским реалиям. Если вычесть экономический рост, реальная инфляция составит 14-15%. Но правительство продолжает, как и в предыдущие годы, закладывать в бюджет совершенно невероятные показатели, которых просто не существует. Неудивительно, что потом оно отказывается отчитываться о выполнении бюджета – о чем они могут нам рассказать?" – задался вопросом народный депутат.Парламентарий также сравнил прогнозы МВФ по Украине с другими странами. По его словам, в некоторых странах Африки прогнозируемый уровень инфляции на порядок ниже, чем в Украине. При этом руководитель "За життя" объясняет это тем, что в Украине, "по всей видимости, больше всех воруют"."И напоследок, для сравнения: согласно прогнозу МВФ, в Эстонии в 2018 году ожидается инфляция на уровне 3%, в Латвии и Грузии – 2,9%, в Польше вообще только 2,3%. Даже в странах Африки, таких как Эфиопия и Гвинея, прогнозируют инфляцию меньше, чем в Украине – в пределах 8%. Как так получилось, что у нас одни из худших показателей в условиях "потрясающих реформ и уникальной борьбы с коррупцией"? Что с нами не так? Ответ очевиден – у нас, по всей видимости, больше всех воруют. Стоило бы напомнить нынешней власти: мы наняли ее эффективно управлять нашими деньгами, а не воровать их", – резюмировал Вадим Рабинович. https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/829563490547016 7 декабря украинский парламент принял госбюджет на 2018 год. Доходы предусмотрены на уровне 913,6137 млрд грн, расходы – 988,6343 млрд грн. С 1 января следующего года прожиточный минимум будет составлять 1700 грн, с 1 июля – 1777 грн, с 1 декабря – 1853 грн. Документ разработан, исходя из прогноза инфляции 9% и роста ВВП в 3%. В закон заложили курс гривны 29,3 грн/$.Рекомендую Twitter Вконтакте G+ Ok E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '224023'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

Обсудить эту тему в Facebook corevotes({ json : '/pub/corevotes/allvotes_1.json', vote_id : 0, article_id : 224023, url : '/html/corevotes/', block : 'center', phrase : {'errvoted':'Вы уже голосовали', 'errselect':'Выберите вариант ответа'} }); Опрос ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Нардеп Рабинович: В наступающем году нас ждет инфляция выше, чем в Эфиопии Украинцы назвали политиком года Порошенко, а событием – введение безвиза с Евросоюзом – опрос ДЕНЬГИ Колесников: Биткоин – это жетон на метро по маршруту Киев – Токио G "Паддингтон-2". Вышел новый трейлер фильма о приключениях медвежонка. Видео Alekseev прекратил сотрудничество с Квинтой Хадсон опубликовала записи своего вокала "Восемь подруг Оушена". Опубликован трейлер фильма с Буллок, Бланшетт, Хэтэуэй. Видео Dmitriy Gordon ГОРДОН function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2017, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что рабинович инфляция это нас Теги: политика