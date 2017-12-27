Нардеп Рабинович: В наступающем году нас ждет инфляция выше, чем в Эфиопии
27.12.2017 12:12
Реальный уровень инфляции в Украине в 2018 году будет выше, чем
прогнозирует правительство, считает народный депутат Украины,
руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович. Вадим Рабинович:
Фото: Вадим Рабинович / Facebook народный депутат Украины,
руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович."В 2018
году Украину ожидает жуткая инфляция. Даже в коррумпированной
кормушке под названием Национальный банк Украины это признали,
повысив учетную ставку до 14,5% годовых именно из-за "инфляционных
рисков". О резком скачке инфляции в следующем году говорят все
ведущие международные экономисты, вот только наша власть их не
слышит. Такое ощущение, что правительство живет в каком-то своем
нереальном мире, где все хорошо и нет никаких проблем. Никак иначе
я не могу объяснить то, что в убийственном для украинцев бюджете на
2018 год инфляция заложена на уровне 7%. Эта цифра абсолютно
нереальная!" – убежден политик.Он подчеркнул, что даже МВФ
прогнозирует для Украины инфляцию на уровне 9,95%, а реальная
инфляция может достигнуть вообще 14-15%. Однако в правительстве
по-прежнему закладывают в бюджет показатели, "которых просто не
существует"."Даже обожаемый руководством страны МВФ, который, я
считаю, надо гнать поганой метлой из Украины, прогнозирует для нас
инфляцию на уровне 10% (а точнее 9,95%). Хотя и это не
соответствует украинским реалиям. Если вычесть экономический рост,
реальная инфляция составит 14-15%. Но правительство продолжает, как
и в предыдущие годы, закладывать в бюджет совершенно невероятные
показатели, которых просто не существует. Неудивительно, что потом
оно отказывается отчитываться о выполнении бюджета – о чем они
могут нам рассказать?" – задался вопросом народный
депутат.Парламентарий также сравнил прогнозы МВФ по Украине с
другими странами. По его словам, в некоторых странах Африки
прогнозируемый уровень инфляции на порядок ниже, чем в Украине. При
этом руководитель "За життя" объясняет это тем, что в Украине, "по
всей видимости, больше всех воруют"."И напоследок, для сравнения:
согласно прогнозу МВФ, в Эстонии в 2018 году ожидается инфляция на
уровне 3%, в Латвии и Грузии – 2,9%, в Польше вообще только
2,3%. Даже в странах Африки, таких как Эфиопия и Гвинея,
прогнозируют инфляцию меньше, чем в Украине – в пределах 8%.
Как так получилось, что у нас одни из худших показателей в условиях
"потрясающих реформ и уникальной борьбы с коррупцией"? Что с нами
не так? Ответ очевиден – у нас, по всей видимости, больше всех
воруют. Стоило бы напомнить нынешней власти: мы наняли ее
эффективно управлять нашими деньгами, а не воровать их", –
резюмировал Вадим Рабинович.
https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/829563490547016
7 декабря украинский парламент принял госбюджет на 2018
год. Доходы предусмотрены на уровне 913,6137 млрд грн,
расходы – 988,6343 млрд грн. С 1 января следующего
года прожиточный минимум будет составлять 1700 грн, с 1 июля –
1777 грн, с 1 декабря – 1853 грн. Документ разработан, исходя
из прогноза инфляции 9% и роста ВВП в 3%. В закон заложили курс
гривны 29,3 грн/$.Рекомендую Twitter Вконтакте G+ Ok
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