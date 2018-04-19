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Украинские санкции - в действии: Утренние новости Пономаря
19.04.2018 06:40
Украинские санкции — в действии: Утренние новости Пономаря

Четверг. Что можно отметить?

Важно:
МВД Украины и ФБР США подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве, информирует svodka.net.

Важно, так как это демонстрирует единство всех в Украине по этому вопросу и повышает вероятность положительного решения Патриарха:
В Верховной Раде вчера был зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею.

НАТО ближе:
Во Львове, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошло выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей.

Украинские санкции — в действии:
В России банкротом объявлен один из крупнейших авиационных заводов «Авиакор», занимавшийся производством Ан-140.

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