Украинские санкции — в действии: Утренние новости Пономаря
Четверг. Что можно отметить?
Важно:
МВД Украины и ФБР США подписали Меморандум о взаимном
сотрудничестве, информирует svodka.net.
Важно, так как это демонстрирует единство всех в Украине по
этому вопросу и повышает вероятность положительного решения
Патриарха:
В Верховной Раде вчера был зарегистрирован проект постановления о
поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху
Варфоломею.
НАТО ближе:
Во Львове, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана
Петра Сагайдачного прошло выездное заседание Военного комитета НАТО
на уровне военных представителей.
Украинские санкции — в действии:
В России банкротом объявлен один из крупнейших авиационных заводов
«Авиакор», занимавшийся производством Ан-140.
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