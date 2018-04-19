Поправки к Лесному кодексу РФ, которые одобрил президент Владимир
Путин, позволяют россиянам не просить разрешения у местных властей
для сбора валежника. согласие на сбор валежника в РФ вступит в силу
в 2019 году Фото: pixabay.com Закон, принятый Государственной думой
3 апреля, вступит в силу 1 января 2019 года. Поправки, которые
внесли в Лесной кодекс, позволят россиянам заготавливать и собирать
упавшие на землю стволы деревьев или их части. Согласно документу,
валежник теперь относится к недревесным лесным ресурсам.В настоящее
время для сбора валежника в РФ необходимо получить согласие местных
властей. На это может уходить до 120 дней."Новая
газета" выпустила материал о преимуществах сбора валежника."В
провинции (а именно ее в первую очередь коснутся поправки) закон
одобряют и говорят, что власть у нас становится более
человечной", – подчеркивается в статье.
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