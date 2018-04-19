Ядерное разоружение Корейского полуострова до 2020 года согласно предложенному Соединёнными Штатами и их азиатскими союзниками графику вряд ли удастся осуществить. Такое мнение высказали эксперты КНР, передает со ссылкой на газету Global Times.

“План денуклеаризации, предложенный США, Республикой Корея и Японией, нереалистичный и выдает желаемое за действительное, — отметил политолог Ляонинской академии общественных наук (Северо-Восточный Китай) Люй Чао. — Такой график предусматривает оказание международного давления на КНДР, а это негативно скажется на американо-северокорейской саммите”.

Эксперт выразил надежду на то, что Пхеньян оперативно свернёт свою ракетно-ядерную программу. “Однако это не может быть сделано сразу. К тому же такая программа вряд ли осуществима без привлечения к реализации Китая — страны, которая играет ключевую роль в Северо-Восточной Азии”, — резюмировал Люй Чао.

По мнению Цуй Чжиина, который является директором Центра исследований Корейского полуострова при Университете Тунцзи (Шанхай), быстрая денуклеаризация Северной Кореи нужна нынешнем американскому лидеру для саморекламы и переизбрания на пост президента США. “Это помогло бы Дональду Трампу победить на выборах 2020 года, — пояснил он. — Однако Пхеньян и Вашингтон по-разному смотрят на то, как будет протекать ядерное разоружение КНДР”.

Цуй Чжиин добавил, что быстрое сближение Севера и Юга нежелательное для Японии, для которой объединение Кореи — “худший из сценариев”. “Токио будет испытывать давление, если ВС КНДР и Южной Корей будут объединены”, — подчеркнул Цуй Чжиина.

Напомним, согласно сообщению агентства Kyodo, Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что им удастся осуществить полную денуклеаризации КНДР до 2020 года. Отмечается, что такой план в настоящее время обсуждается тремя сторонами.

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