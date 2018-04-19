За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе совершили 50 обстрелов позиций украинских военных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.

Так, террористы применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

«В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты «Бутовка», Невельского и Новотроицкого. Кроме этого, под огонь из 120-мм минометов попали наши позиции близко Николаевки, а 82-мм минометы и гранатометы соперник применил в районе Песков и Водяного», — сказано в сообщении.

Уточняется, что террористы также обстреляли позиции защитников Талаковки, Гнутово, Богдановки, Авдеевки, открывали огонь близко Опытного, Водяного, Талаковки, Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки и Широкино.

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Кроме того, под обстрел попали позиции сил АТО на луганском направлении.

«В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. Еще один наш защитник — получил боевое травмирование. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь», — добавили в штабе АТО.

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