В результате повышения в Украине с 1 января 2017 года минимальной зарплаты из теневой экономики пришло 212 млрд грн, отметил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Рева: Этот факт был доказан правительством в 2017 году Фото: msp.gov.ua По мнению министра, из-за этого стандартные для развитых стран рецепты решения экономических проблем не действенны.Он заявил, что детенизация экономики "даст денег больше, чем результаты экономического роста"."Этот факт был доказан правительством в 2017 году. Весь фонд оплаты труда в 2016 году составил 584 млрд грн, и Министерством экономического развития прогнозировался его рост на 82 миллиарда. Но Минсоцполитики заявило о заниженности этой цифры и спрогнозировало возможность роста фонда на плюс 212 млрд. По факту фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд грн. При 2,5% экономического роста мы получили 212 млрд грн в бюджет. Откуда эти деньги? Ответ очень прост – эти деньги пришли из теневой экономики в результате повышения минимальной зарплаты вдвое", – объяснил Рева.6 декабря 2016 года Верховная Рада приняла решение о повышении минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 грн.6 декабря 2017 года Рева заявил, что в 2018 году по итогам первого квартала при выполнении бюджета размер минимальной зарплаты можно будет пересмотреть.29 декабря в Госстате Украины сообщали, что с ноября 2016-го по ноябрь 2017 года размер средней номинальной заработной платы в Украине увеличился на 38,3%.С 1 января 2018 года минимальная зарплата увеличилась до 3723 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки грн году рева млрд зарплаты Теги: политика