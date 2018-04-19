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Рева заявил, что в тени находится 40% украинской экономики
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19.04.2018 06:49
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В результате повышения в Украине с 1 января 2017 года минимальной
зарплаты из теневой экономики пришло 212 млрд грн, отметил министр
социальной политики Украины Андрей Рева. Рева: Этот факт был
доказан правительством в 2017 году Фото: msp.gov.ua По мнению
министра, из-за этого стандартные для развитых стран рецепты
решения экономических проблем не действенны.Он заявил, что
детенизация экономики "даст денег больше, чем результаты
экономического роста"."Этот факт был доказан правительством в 2017
году. Весь фонд оплаты труда в 2016 году составил 584 млрд грн, и
Министерством экономического развития прогнозировался его рост на
82 миллиарда. Но Минсоцполитики заявило о заниженности этой цифры и
спрогнозировало возможность роста фонда на плюс 212 млрд. По факту
фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд грн. При 2,5%
экономического роста мы получили 212 млрд грн в бюджет. Откуда эти
деньги? Ответ очень прост – эти деньги пришли из теневой
экономики в результате повышения минимальной зарплаты
вдвое", – объяснил Рева.6 декабря 2016 года Верховная
Рада приняла решение о повышении минимальной зарплаты с 1
января 2017 года до 3200 грн.6 декабря 2017 года Рева заявил,
что в 2018 году по итогам первого квартала при выполнении
бюджета размер минимальной зарплаты можно будет
пересмотреть.29 декабря в Госстате Украины сообщали, что
с ноября 2016-го по ноябрь 2017 года размер средней
номинальной заработной платы в Украине увеличился на 38,3%.С 1
января 2018 года минимальная зарплата увеличилась до 3723 грн.
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