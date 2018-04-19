24 июня 2018 года в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. Подготовка к ним начинает уже с сегодняшнего дня.

«В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы», – сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент отметил, что операции Вооруженных сил Турции в Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью предпринять шаги по устранению политической неопределенности.

Напомним, предыдущие выборы президента Турции состоялись в августе 2014 года. Эрдоган победил на них с результатом 51,79%. В ноябре 2015 года на парламентских выборах победу одержала эрдогановская Партия справедливости и развития (AKP).

Эрдоган в 2003-2014 годах был премьер-министром Турции, а с 28 августа 2014 года стал президентом страны. До того как Эрдоган занял этот пост, президент Турции был церемониальной фигурой, однако сейчас он играет важную роль в политике страны.

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