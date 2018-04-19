выдал Укрпочте лицензии на перевод средств без открытия счетов.

"Это то, чего ждали очень долго, шаг к цивилизации. Это терминалы в отделениях совсем скоро! Клиенты смогут рассчитываться в отделениях, на нашем сайте или в мобильном приложении карточками. Нужно лишь немного времени на установку оборудования", - написал в Facebook генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Кроме того, стала первым участником международных платежных систем MasterCard и Visa между небанковских учреждений Украины.

" имеет более 11 тысяч отделений. Решение будет помогать увеличению объемов безналичных расчетов. Особенно в небольших городах и селах, где преобладают расчеты наличными", - отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития Александр Яблунивский.

через систему госзакупок Prozorro уже закупила 5 тыс. платежных терминалов. Они соответствуют технологическим требованиям международных платежных систем MasterCard, Visa и НПС "Простір".

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