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Трамп уточнил свою позицию по России и рассказал о судьбе новых санкций
19.04.2018 06:56
Трамп уточнил свою позицию по России и рассказал о судьбе новых санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не занимает более жесткую позицию по России, чем он сам.

Таким образом, он прокомментировал последние дискуссии вокруг отсрочки введения санкций, передает «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net.

«Мы введем санкции, как только они (российские власти — Ред.) будут в полной мере этого заслуживать», — сказал он на пресс-конференции во Флориде.

При этом Трамп заверил, что «не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп».

«…Российская сторона вам подтвердит, что нет никого более жесткого, чем Дональд Трамп», — сказал американский лидер.

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Вместе с тем, президент США в очередной раз заверил, что будет только рад, если удастся наладить хорошие отношения с Россией.

«Если нам удастся поладить с Китаем, Россией, Японией, другими странами, то это — хорошо, а не плохо», — объяснил Трамп.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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