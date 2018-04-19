Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не занимает более жесткую позицию по России, чем он сам.

Таким образом, он прокомментировал последние дискуссии вокруг отсрочки введения санкций, передает «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net.

«Мы введем санкции, как только они (российские власти — Ред.) будут в полной мере этого заслуживать», — сказал он на пресс-конференции во Флориде.

При этом Трамп заверил, что «не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп».

«…Российская сторона вам подтвердит, что нет никого более жесткого, чем Дональд Трамп», — сказал американский лидер.

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Вместе с тем, президент США в очередной раз заверил, что будет только рад, если удастся наладить хорошие отношения с Россией.

«Если нам удастся поладить с Китаем, Россией, Японией, другими странами, то это — хорошо, а не плохо», — объяснил Трамп.

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