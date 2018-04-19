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Прокурор Кемерово заявил, что сгоревший торговый центр не проверяли по указанию руководства - Следственный комитет РФ
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19.04.2018 06:57
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Прокуратура Кемерово исключила торговый центр "Зимняя вишня" из
списка предприятий, где должны пройти плановые проверки, сообщили в
Следкоме РФ. В Следкоме РФ заявили, что ТЦ не проверяли по указанию
прокуратуры Фото: sledcom.ru "В распоряжении следствия имеются
документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о
необходимости исключения из плановых проверок предприятий,
относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе
вышеупомянутых", – заявили в ведомстве.В Следкоме не указали
имя прокурора, но на сайте прокуратуры указано, что эту должность с
2014 года занимает Олег Заратовский. Пожар в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате
происшествия погибло 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ
открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти
по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек:
управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду
Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский
комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный
интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в
ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра
Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора
компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову,
главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской
области Танзилию Комкову. Суд арестовал их на два
месяца.11 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное
дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея
Генина. Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти
37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже.
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