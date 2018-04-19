Прокуратура Кемерово исключила торговый центр "Зимняя вишня" из списка предприятий, где должны пройти плановые проверки, сообщили в Следкоме РФ. В Следкоме РФ заявили, что ТЦ не проверяли по указанию прокуратуры Фото: sledcom.ru "В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе вышеупомянутых", – заявили в ведомстве.В Следкоме не указали имя прокурора, но на сайте прокуратуры указано, что эту должность с 2014 года занимает Олег Заратовский. Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Суд арестовал их на два месяца.11 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея Генина. Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки следкоме безопасности что прокуратуры кемерово Теги: происшествия