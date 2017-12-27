Президент Молдовы Игорь Додон попросил "Газпром" предоставить стране скидку на газ в 10-15%, как для стран ЕАЭС. Об этом президент написал на своей странице в Facebook после встречи с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером, передает .

“Ввиду того, что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения, обратился к главе „Газпрома“ с просьбой снизить цену на газ для Молдовы ещё на 10-15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС. Это позволит ещё больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей. Это, в свою очередь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране”, — сообщил И.Додон.

Он отметил, что стоимость природного газа для Молдовы регулируется по особой формуле, согласно которой Молдова платит сейчас примерно 175 долларов США за тысячу кубических метров природного газа. По его словам, в прошлые годы страна платила почти 400 долларов за тот же объем газа. Однако, подчеркнул он, несмотря на то, что в течение нескольких лет цена на газ для Молдовы снизилась более чем в 2 раза, население платит почти 380 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщал , “Газпром” с начала года увеличил экспорт газа на 8,3%.

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