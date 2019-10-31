|Рада сегодня собирается уволить членов Нацсовета и займётся взрывами на складах оружия
|31.10.2019 09:03
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Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 31 октября, рассмотрит представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), вопросы об увольнении членов Нацсовета по ТВ и создании ВСК по взрывам военных арсеналов.
Об этом говорится в
Вопрос привлечения к уголовной ответственности депутата указан первым, после чего Рада рассмотрит 3 проекта постановления об отмене принятия во 2-м чтении законопроекта №1008 о судебной реформе.
Во втором чтении парламент рассмотрит законопроекты №1031 об уголовной ответственности за незаконное обогащение, №1041 о внедрении среднесрочного планирования постройки дорог, №2283 о выделении дополнительных 1,4 млрд гривен на зарплаты военным и 1 млрд гривен - шахтерам, №2239-1 об анбандлинге, №1152-1 о наказании за связанные с фальсификацией лекарств преступления, №2161 о полномочиях Госпогранслужбы, №0942 о развитии малого и среднего бизнеса, №0945 об отмене лицензирование импорта, экспорта спирта этилового ректифицированного виноградного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий и №0953 о гармонизации с ЕС норм сравнительной рекламы.