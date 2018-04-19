ФИФА и её президент Джанни Инфантино объявили о планах создания нового формата турнира мирового охвата, который заменит Кубок Конфедераций, сообщает со ссылкой на сайт RMCsport.

Заменить Кубок Конфедераций начиная с 2021 имеет чемпионат мира между клубов, который пройдет в течение 18 дней лета и не будет накладываться по срокам на национальные чемпионаты в большинстве стран.

Группа частных инвесторов уже готова вложить около 25 млрд долларов в период с 2021 по 2033, чтобы развивать новые соревнования ФИФА.

Отмечается, что в новом турнире будут принимать участие 24 команды (8 групп по три команды в каждой).

Таким образом, Кубок конфедераций-2017, который проходил в России (выиграла Германия), должен был стать последним в истории.

Справка: в Кубке Конфедераций участвовали победители каждого из шести континентальных чемпионатов (Европы, Южной Америки, Северной и Центральной Америки, Африки, Азии, стран Океании), проводимых соответствующими конфедерациями (УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК, ОФК), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

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