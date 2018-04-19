Кроме того Вооруженные силы и МВД Египта проводят антитеррористическую операцию «Синай-2018″ в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта.

«В условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах», – говорится в сообщении МИД Украины.

Поэтому Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины при планировании путешествия в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране, а также ситуацию с проведением в стране антитеррористической операции.

«Тем гражданам, которые находятся в Египте, не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил. В случае пребывания в курортных местах Египта, рекомендуем проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности», – отметили в министерстве.

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