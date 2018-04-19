19 апреля активисты будут еще раз митинговать возле Киевского городского совета, чтобы депутаты рассмотрели вопрос сохранения Андреевского спуска и создание музея на Почтовой площади.

Под Киевсоветом состоится театрализованное действо "Битва за исторический ". Киевлянам покажут символический бой между незаконными застройщиками и защитниками ,передает со ссылкой на .

"Рассмотрение инициативы общины Киевским горсоветом было запланировано еще на 15 марта. Заседание переносили уже четыре раза. Пока городские власти медлят, застройщик - строит", - сказал адвокат Егор Недашковский на брифинге 18 апреля.

17 апреля заседание Киевского городского совета, посвященное прекращению застройки Подола, было прервано. В результате потасовки в кулуарах выломали дверь в сессионный зал, а само заседание было перенесено на 19 апреля.

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