Дело возбудили против трех фирм, а именно: самого химического предприятия, перевозчика и посредника. Именно их подозревают в экспорте изопропанола в Сирию и Ливан, несмотря на соответствующие международные санкции.

Отметим, что изопропиловый спирт в определенной концентрации (от 95%) подвергается строгому экспортному контролю, поскольку вещество может использоваться для производства химического оружия, в том числе зарина. Именно его, по данным ООН, режим Башара Асада часто применял в химатаках в Сирии. В тоже время, изопропанол используют и в качестве растворителя краски и очищающей жидкости.

Местный еженедельник Knack отмечает, что из Бельгии в Сирию и Ливан с 2014 по 2016 год было отправлено 168 тонн изопропанола. При этом, сами фигуранты скандала свои действия считают вполне законными.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира