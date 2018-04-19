На сегодняшний день у многих россиян уже нет эйфории по поводу аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.

Об этом в своем блоге на «Обозревателе» пишет доктор исторических наук Андрей Зубов, информирует svodka.net.

«Не дай Бог, чтобы Путин (президент РФ Владимир Путин, — ред.) умер. Я бы намного больше хотел, чтобы он осознал, какие гадости и глупости он сделал при жизни, и изменил свою жизнь», — отметил он.

По словам Зубова, сейчас политическая ситуация в России нестабильна. Так, аннексия Крыма, которая стала «мощным наркотиком для большинства русских людей», больше никого не интересует.

«Вот это мерзкое чувство о том, что мы восстанавливаем свое величие — оно неактуально. Крым уже никого не волнует. Жить там стало хуже, чем при украинцах. Это признали практически все в России. И в этом смысле наркотика больше нет», — объяснил эксперт.

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Он уточнил, что пока «путинский режим» опирается только на величие, грубую силу и убеждение, что, кроме Путина, никого нет.

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