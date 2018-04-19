Независимость церкви Киевского патриархата зависит от единства государства и верующих.

Об этом рассказал религиовед и философ Александр Саган, передает со ссылкой на .

"Вероятность принятия такого решения велика. Вопрос - будет ли это в этом году или в следующем. Над этим надо работать. Должно быть желание верующих и поддержка государства. Не знаю, насколько эти заявления уникальные и эксклюзивные. Во времена президентства были такие же договоренности и заявления. Но дело не сдвинулось с места. Всем бы хотелось, чтобы были какие-то революционные сдвиги, но мы должны иметь единую позицию в Украине по этому вопросу. Пока у нас разные ветви власти по-разному это оценивают. Есть вероятность, что патриарх просто не захочет входить в их внутреннюю украинскую дискуссию по этому вопросу", - говорит исследователь.

Одним из условий принятия такого решения могло бы быть объединение церкви Киевского патриархата и Киевской автокефальной церковью, считает религиовед.

"Об этом говорилось еще в 1999 году, когда в очередной раз в нашей иерархии просили подобный Томос (Указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства - Gazeta.ua). На сегодня этот вопрос до сих пор не решен. Поэтому украиноцентричные направления имеют между собой договориться, найти взаимопонимание. Социология показывает, что сторонников Киевского патриархата может быть больше, чем сторонников Московского", - говорит он.

По мнению философа, духовная и политическая независимости тесно связаны между собой.

"Политическая независимость является неполной, если нет духовной. У иудеев почти 500 лет спорят, что сначала: духовная независимость или физическая. У нас политическая независимость есть, а духовной нет. Збигнев Бжезинский (американский политолог, советник по национальной безопасности президента Джимма Картера - Gazeta.ua) говорил, что если у вас даже 20 процентов религиозной сети контролируют извне, то политическая независимость является условной. Сегодняшняя война и аннексия Крыма - следствие отсутствия духовной независимости. Церковный вопрос - аспект национальной безопасности. Без закрытия действительно открытого духовного канала влияния на людей, мы и дальше будем вести внутригосударственные дискуссии о том, что мы и где мы", - подытожил он.

Президент подписал обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви и попросил Верховную Раду поддержать эту инициативу.

"Каждый из вас понимает, что это абсолютно историческое событие в истории нашего государства. Это не церковное событие, а событие независимости Украины, которая происходит в очень непростые времена. Чтобы, как в большинстве православного мира, мы имели свою единственную церковь ... административно независимую от Москвы или кого-то другого ... Украина обязана эту церковь создать", - отметил Порошенко.

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