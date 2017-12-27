Ни для кого не секрет , что "Ночные волки" давно считаются не простыми байкерами в России, а приближенными к Кремлю людьми.

Особенно президент никогда не скрывал доброжелательного отношения к ним. Недавно в сети нашли совместное фото скандального мотоклуба, пишет со ссылкой на .

Соответствующий снимок опубликовал телеграмм-канал "Катарсис 20:18".

Пользователи обратили внимание на интересную, даже забавную деталь: одному из мужчин пришлось согнуть ноги в коленях, чтобы казаться ниже главы государства. Фото уже сравнили со школьником, которому пришлось поступить так, чтобы "не смущать Путина":

"Жалкая пародия и неповторимый оригинал! "- сказано в комментарии.

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