Все эти брендовые вещи продавать у себя в лавке, — пишет ZAXID.NET

«У нас есть экотовары — это экосумки, экоблокноты, ручки. Есть и обычные. Из одежды мы начали с футболок. Будут обычные футболки и футболки поло «, — рассказала член ОО «Лаборатория идей «Юля Цымбала.

Сейчас мини-завод трудится над особому заказу — печатает футболки, на которых должен появиться Иван Яковлевич.

«Носиться будет очень хорошо! Я такие ношу, вся моя семья такие носит. Гарантирую 100 стирок — только так! Скорее футболка протрется, чем печать сойдет «, — пояснил ответственный за прямую печать на мини-заводе Ростик Бакун.

Лавочка «FRANKOstore» появится в главном корпусе при магазине университета уже к лету. Средства, которые она будет выручать, будут собирать в фонд. А его будут использовать на лучшие идеи студентов, развивать вуз. К примеру, могут пригласить для студентов известных тренеров с лекциями о социальном предпринимательстве или закупить нужное оборудование.

«Студенты могут запускать свои маленькие предприятия. Например, продажа кофе при университете. Но откуда-то надо взять начальный капитал. Средства могут быть вложены с перспективой туда. И те средства могут работать на себя и привлекать в университет на те же студенческие инициативы «, — добавила руководитель проекта Ольга Осередчук.

Но пока на лавку собирают деньги вместе. Уже почти есть полсуммы, а только нужно 68 тыс. гривен. На это осталось 24 дня. Тем более, что у идеолога есть дополнительные планы.

«Мы планируем запустить онлайн-магазинчик «FRANKOstore». Ведь наши выпускники и все, кто имеют отношение к Франко-сообществу, они далеко за рубежом. И они смогут приобрести себе ту продукцию, не будучи здесь физически, в университете, а просто через онлайн-покупку «, — подытожила куратор PR-стратегии проекта «FRANKOstore» Мирослава Осередчук.

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