О нынешней политической ситуации в Украине рассказал в Facebook известный украинский волонтер и блогер Мирослав Гай.

Комментируя сенсацию о якобы скорой отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, Гай отметил, что такая политическая нестабильность — свидетельство становления в Украине демократии.

Находящимся у власти уже сейчас приходится “танцевать с бубнами”, считаться с обществом и Западом, чтобы провернуть нужные для себя схемы.

“Украина еще не демократия. Но мы точно не диктатура. Да у нас это просто невозможно. Мы Америка 70-80-х, умноженная на технологии. Мафия уже в костюмах, гражданское общество крепнет и начинает играть существенную роль”, — охарактеризовал ситуацию Гай, уточнив, что путь Украины серьезно осложнен войной с Россией.

Однако, вместе с тем, именно противостояние с “русским миром” является для нас стимулом к прогрессу.

“Основная наша проблема, как мне кажется, что мы все научились за эти столетия объединятся ПРОТИВ, и так не научились объединятся ЗА. Страна начала движение вперед, когда начали появляться требования ЗА. За Европу, за безвиз, за суверенитет, за повышение минималки, за реформы”, — высказал мнение знаток.





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