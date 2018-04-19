Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары – бизнесмен Эрнесто Гевара – открыл в оккупированном Симферополе выставку архивных документов, посвященную отцу. Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии".

За "сознательное нарушение границ Украины" Гевару внесли в базу волонтерского сайта "Миротворец".

Эрнесто – самый младший из потомков команданте – родился в 1965 году.

В 1980-е получил юридическое образование в Москве. В 2000-х основал в Гаване турбюро La Poderosa Tours, назвав его в честь модели мотоцикла Norton, на котором его отец в юности путешествовал по Южной Америке.

В базу раздела "Чистилище" кубинский адвокат Марч Эрнесто Гевара был внесен за "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым".

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