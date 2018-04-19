|Brent торгуется выше 73 долл. за баррель
|19.04.2018 07:37
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром выросли в цене до 73,92 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,60%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,86 доллара за баррель, прибавив 0,57%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
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