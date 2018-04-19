Конфликт разгорелся из-за исключения Сергея Мельничука из фракции Радикальной партии

Внефракционный нардеп, экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук разбил нос депутату от Радикальной партии Дмитрию Линько после эфира политического ток-шоу на телеканале NewsOne, информирует svodka.net.

Конфликт якобы начался из-за упоминания об исключении Мельничука из фракции Радикальной партии. Во время эфира нардепы часто вступали в дискуссию по самым разным вопросам.

Еще во время ток-шоу парламентарии были близки к тому, чтобы начать драку в прямом эфире. После окончания передачи Мельничук ударил Линько возле сцены, а после произошла драка уже на выходе из студии.

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