По окончании состоявшихся накануне церемоний Дня памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора в Израиле начались торжества, приуроченные к 70-й годовщине независимости еврейского государства.

Как стало известно, в связи с начавшимся праздником власти страны усиливают меры безопасности – блокированы границы с территорией палестинской автономии.

Одним из самых зрелищных и важных событий праздника станет военный парад, который пройдет не только на земле, но и в небе.

Декларацию независимости провозгласили в Тель-Авиве Пятого Ияра 5708 года по еврейскому календарю (14 мая 1948 года) руководитель сионистского движения Давид Бен-Гурион, который стал первым премьер-министром возрожденного еврейского государства Израиль.

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