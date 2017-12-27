Кроме президента Украины Петра Порошенко, топ-политиками года украинцы называли лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко, главу Радикальной партии Олега Ляшко и премьера Владимира Гройсмана, свидетельствует опрос фонда "Демократические инициативы". Порошенко назвали политиком года Фото: ЕРА "Политиком года Порошенко считают 10% опрошенных, 7,3% назвали таковым лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили. В пятерку лидеров также вошли руководитель ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко (6,4%), глава Радикальной партии Олег Ляшко (5,3%) и премьер-министр страны Владимир Гройсман (4,9%).Главным политическим событием года 26,1% респондентов назвали введение безвизового режима с Европейским союзом, 9,6% считают, что основным событием было "дело Саакашвили", 9,1% – война, 6% – пенсионная реформа.16,7% опрошенных сочли главным международным событием вступление Дональда Трампа на пост президента США, 7,6% – войну в Сирии, 25,5 – затруднились ответить.Опрос проводился с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В опросе участвовали 2004 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,3%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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