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Украинцы назвали политиком года Порошенко, а событием - введение безвиза с Евросоюзом - опрос
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27.12.2017 12:19
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Кроме президента Украины Петра Порошенко, топ-политиками года
украинцы называли лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили,
лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко, главу Радикальной партии Олега
Ляшко и премьера Владимира Гройсмана, свидетельствует опрос фонда
"Демократические инициативы". Порошенко назвали политиком года
Фото: ЕРА "Политиком года Порошенко считают 10% опрошенных, 7,3%
назвали таковым лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили. В
пятерку лидеров также вошли руководитель ВО "Батьківщина" Юлия
Тимошенко (6,4%), глава Радикальной партии Олег Ляшко (5,3%) и
премьер-министр страны Владимир Гройсман (4,9%).Главным
политическим событием года 26,1% респондентов назвали введение
безвизового режима с Европейским союзом, 9,6% считают, что основным
событием было "дело Саакашвили", 9,1% – война, 6% –
пенсионная реформа.16,7% опрошенных сочли главным международным
событием вступление Дональда Трампа на пост президента США,
7,6% – войну в Сирии, 25,5 – затруднились ответить.Опрос
проводился с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины, кроме
временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В опросе
участвовали 2004 респондента. Погрешность выборки не превышает
2,3%.
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