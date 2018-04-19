Российский бизнесмен Борис Березовский предоставил ложную информацию британским властям, когда просил убежища, а экс-подполковник ФСБ Александр Литвиненко мог разоблачить его, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка. Чайка (на фото) считает, что Березовский был заинтересован в смерти Литвиненко Фото: ЕРА С трибуны Чайка напомнил о брифинге прокуратуры 9 апреля. Тогда советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев заявил, что Березовскому была выгодна смерть Литвиненко. По версии российских властей, Березовский предоставил ложную информацию британским властям, когда просил убежища, а Литвиненко мог разоблачить его.Чайка уточнил, что Березовский не смог бы сам организовать отравление бывшего сотрудника ФСБ. Генпрокурор уверен, что сценарий "этой провокации" разработал не бизнесмен и он не мог самостоятельно достать полоний."Русская служба ВВС" отмечает, что таким образом Чайка намекнул, что полоний и информационное прикрытие Березовскому предоставили британские спецслужбы.Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями убийства признали Лугового и Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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