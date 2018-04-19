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Генпрокурор РФ заявил, что Литвиненко отравил Березовский
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19.04.2018 07:47
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Российский бизнесмен Борис Березовский предоставил ложную
информацию британским властям, когда просил убежища, а
экс-подполковник ФСБ Александр Литвиненко мог разоблачить его,
заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка. Чайка (на фото) считает, что
Березовский был заинтересован в смерти Литвиненко Фото: ЕРА С
трибуны Чайка напомнил о брифинге прокуратуры 9 апреля.
Тогда советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев
заявил, что Березовскому была выгодна смерть Литвиненко. По версии
российских властей, Березовский предоставил ложную информацию
британским властям, когда просил убежища, а Литвиненко мог
разоблачить его.Чайка уточнил, что Березовский не смог бы сам
организовать отравление бывшего сотрудника ФСБ. Генпрокурор уверен,
что сценарий "этой провокации" разработал не бизнесмен и он не мог
самостоятельно достать полоний."Русская служба ВВС" отмечает, что
таким образом Чайка намекнул, что полоний и информационное
прикрытие Березовскому предоставили британские спецслужбы.Александр
Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным
полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд
по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено
судебное дознание, публичные слушания начались только в начале
2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко
могло быть наличие у него компромата на представителей
российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд
Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко,
"вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который
в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром
Путиным. Исполнителями убийства признали Лугового и
Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай
Литвиненко.Березовский был советским и российским предпринимателем,
политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом
президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по
обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке
насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский
проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело
67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в
Великобритании. Главная версия следствия –
самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в
британском графстве Суррей.
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