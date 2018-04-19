За минувшие сутки, 18 апреля, боевики 50 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего один украинский воин получил ранения и еще один - боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка", Невельского и Новотроицкого. Под огонь из 120 мм минометов попали наши позиции близко Николаевки, а 82 мм минометы и гранатометы боевики применили в районе Песков и Водяного. Также из гранатометов они открывали огонь по защитниках Талаковки, Гнутово, Богдановки и Авдеевки из вооружения БМП - по позициям ВСУ под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - близко Опытного, Водяного и Талаковки, стрелкового оружия - в районе Лебединского, Верхньоторецького, Марьинки, Каменки, Широкино и Авдеевки, а неподалеку Гнутово – велся снайперский огонь.

На луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениях близко Новоалександровки и Попасной, из гранатометов - обстреляны защитники Луганского и Светлодарска из крупнокалиберных пулеметов наши позиции под Новолуганським, а снайперского оружия - близко Майорская и Новгородского.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, вооруженные группировки совершили 45 обстрелов позиций ВСу, в результате чего один воин погиб и еще трое защитников получили ранения.

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