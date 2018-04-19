Геннадий Москаль попросил «Укрзализныцю» дать дополнительные поезда
в Ужгород из-за цветения сакуры В ответ на просьбу руководителя
ОГА Геннадия Москаля, на период цветения сакур и майские праздники
"Укрзализныця" увеличила предложение мест в направлении
Ужгорода.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой
на пресс-службу Закарпатской облгосадминистрации.
Введены дополнительные поезда сообщением Киев — Ужгород и
Харьков — Ужгород:
- поезда № 239/240 Киев — Ужгород будут отправляться со
столичного вокзала 18, 22, 25 и 29 апреля. В обратном направлении —
19, 21, 23, 26, 28 и 30 апреля;
- поезда № 207/208 — из Киева 27 апреля и 4 мая, а из Ужгорода —
6 мая;
- поезда № 235/236 Ужгород — Харьков — 28 апреля, 1 и 6 мая. В
обратном направлении — 27 и 30 апреля, а также 4 мая.
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