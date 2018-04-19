Погода, Новости, загрузка...
Геннадий Москаль попросил «Укрзализныцю» дать дополнительные поезда в Ужгород из-за цветения сакуры
19.04.2018 07:51
Геннадий Москаль попросил «Укрзализныцю» дать дополнительные поезда в Ужгород из-за цветения сакуры В ответ на просьбу руководителя ОГА Геннадия Москаля, на период цветения сакур и майские праздники "Укрзализныця" увеличила предложение мест в направлении Ужгорода.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской облгосадминистрации.

Введены дополнительные поезда сообщением Киев — Ужгород и Харьков — Ужгород:

  • поезда № 239/240 Киев — Ужгород будут отправляться со столичного вокзала 18, 22, 25 и 29 апреля. В обратном направлении — 19, 21, 23, 26, 28 и 30 апреля;
  • поезда № 207/208 — из Киева 27 апреля и 4 мая, а из Ужгорода — 6 мая;
  • поезда № 235/236 Ужгород — Харьков — 28 апреля, 1 и 6 мая. В обратном направлении — 27 и 30 апреля, а также 4 мая.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить