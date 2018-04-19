США, видимо, хотят побудить Россию к каким-то действиям относительно миссии ООН, следовательно дают сигналы, что готовы к компромиссам. В частности, говоря, что участие стран в миссии будет добровольным.

Об этом сайту «24» рассказал сопредседатель ГИ «Права справа» Дмитрий Снегирев, информирует svodka.net.

Эксперт отмечает: страны-доноры предлагают свои воинские контингенты, и нет никакого принуждения. Так же, как и в финансировании. Очевидно, США не знают, как реализовать план ввода миротворцев, потому Волкер накануне встречи с помощником Путина Сурковым заявляет, что участие в миссии ООН на Донбассе будет полностью добровольным.

США готовы к компромиссам с Россией по миротворцам на Донбассе. Не исключено, что и на российский вариант введения «голубых касок». Потому что США хотят решить вопрос военного конфликта на Донбассе и развязать себе руки,

– считает Дмитрий Снегирев.

Ведь, как говорит специалист, Россия уже третий месяц молчит касаемо вопросов по введению миротворцев. О чем сказал Волкер, который заявил, что США ждут от России сигнала.

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«Россия не реагирует на предложение США по миротворцам, следовательно Волкер и заявил, что задача будет иметь особый характер, добровольный. Сурков сказал, что сообщит о решении РФ. Но Кремль держит паузу, наглядно демонстрируя, что окончательное слово за Россией. И решение о введении миротворцев, и формат миссии, по сути, будет решением РФ. По Станиславскому: чем длиннее пауза, тем лучше актер. Мировая политика – тоже театр», – отметил знаток.

Впрочем, отмечает Снегирев, Путин в недавнем телефонном разговоре с Меркель четко дал понять, что Россия остается на тех же позициях – задача ООН только для охраны наблюдателей ОБСЕ. То есть еще раз подчеркнул красную линию, за которую Москва не перейдет. Тупик.

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