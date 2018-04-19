По данным правоохранителей, заместитель мэра Миргорода Полтавской
области передал $300 начальнику межрайонного отдела управления
защиты экономики Национальной полиции. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Заммэра Мирогорода задержали 16
апреля Фото: Андрій Лисенко / Facebook "16 апреля этого года
указанное должностное лицо разоблачили и задержали после передачи
$300 неправомерной выгоды майору полиции, начальнику межрайонного
отдела Управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области
за решение вопроса о несоставлении протокола на его родственника об
административном правонарушении, связанном с коррупцией", –
напомнили в военной прокуратуре.Задержанному вменяют ч. 3 ст. 369
(предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды
должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители
хотят через суд отстранить заммэра от должности. Чиновнику грозит
от четырех до восьми лет заключения с возможной конфискацией
имущества.Имени подозреваемого правоохранители не называют. На
сайте горсовета Миргорода указано, что у местного
градоначальника Сергея Соломахи есть три заместителя: Сергей
Павленко, Сергей Швайка, Борис Баришполец.Местное интернет-издание
"Полтавщина" пишет со ссылкой на источники, что на взятке задержали
Павленко.
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