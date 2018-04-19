Об этом он сообщил на пресс-конференции во Флориде.

«Мы введем санкции, как только они (российские власти. — Ред.) будут в полной мере этого заслуживать», — сказал он .

Он также заверил, что «не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп».

В ходе перечислении мер, доказывающих эту жесткость, он заявил, что «у нас недавно, месяц назад, был серьезная битва в Сирии между нашими и российскими силами. И это очень грустно. Многие тогда погибли».

Президент США подчеркнул, что «в случае со СМИ, что бы я не делал (в отношении России. — Ред.), они будут говорить, что это недостаточно жестко. Так как такова их риторика».

«Но российская сторона вам подтвердила, что нет никого более жесткого, чем Дональд Трамп», — уверен он.

Вместе с тем, президент США в очередной раз заверил, что будет только рад, если удастся наладить хорошие отношения с Россией

«Если нам удастся поладить с Китаем, Россией, Японией, другими странами, то это — хорошо, а не плохо», — объяснил Д.Трамп.

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