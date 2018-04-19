Народный депутат Сергей Мельничук разбил нос депутату "Радикальной партии" Дмитрию Линько после эфира ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

О чем именно повздорили избранники народа, пока неизвестно. Но на самой программе Линько и Мельничук часто пикировались по разным вопросам.

Напомним, что Мельничук в свое время был исключен из фракции из-за разногласий с ее главой Олегом Ляшко.

Радикал отметил, что заявление писать не будет, а нос просто разбил. Он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.

"Ну, а пока я домой - спать", - резюмировал народный депутат Дмитрий Линько.

Еще во время эфира "Украинского формата" Сергей Мельничук пытался ударить Линько, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать.

После эфира Мельничук ударил Линько возле сцены. Как только они вышли из студии - сразу же произошла драка.

Медики осмотрели Линько на месте. После этого нардепы разошлись в отдельные комнаты, но несколько минут спустя Линько опять рвался к Мельничуку (по всей видимости, дать сдачи). Но депутата вовремя остановили.

Предположительной причиной стало исключение Мельничука из парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко. В феврале его исключили "за действия, дискредитирующие депутата".

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