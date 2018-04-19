Очевидцы рассказали, что борьба завязалась между двумя компаниями.
До приезда полиции двери троллейбуса были заблокированы, внутри
оставались участники драки и пассажиры, в том числе дети. Из-за
инцидента перекрывали движение Фото: pravda.com.ua Из-за инцидента
перекрывали движение на улице.Очевидцы рассказали, что драка
произошла между двумя компаниями. До приезда полиции двери
троллейбуса были заблокированы, внутри оставались участники драки и
пассажиры, в том числе дети.Двери разблокировали, когда приехала
скорая и полиция.В комментарии УП пресс-секретарь полиции
Киева Оксана Блищик заявила, что в отделение полиции доставили
двоих участников драки. Им объявлено подозрение по ст. 125
Уголовного Кодекса Украины по факту нанесения легких телесных
повреждений.
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