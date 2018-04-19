Очевидцы рассказали, что борьба завязалась между двумя компаниями. До приезда полиции двери троллейбуса были заблокированы, внутри оставались участники драки и пассажиры, в том числе дети. Из-за инцидента перекрывали движение Фото: pravda.com.ua Из-за инцидента перекрывали движение на улице.Очевидцы рассказали, что драка произошла между двумя компаниями. До приезда полиции двери троллейбуса были заблокированы, внутри оставались участники драки и пассажиры, в том числе дети.Двери разблокировали, когда приехала скорая и полиция.В комментарии УП пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик заявила, что в отделение полиции доставили двоих участников драки. Им объявлено подозрение по ст. 125 Уголовного Кодекса Украины по факту нанесения легких телесных повреждений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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