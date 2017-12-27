Нефть коррекционно дешевеет

Согласно данным бирж, по состоянию на 8.21 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 66,16 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,35% - в 59,76 доллара за баррель, - сообщает ПРАЙМ.

Во вторник днем ​​произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением "Мардан".