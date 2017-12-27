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Нефть дешевеет после обновления исторических рекордов
27.12.2017 12:19
Нефть дешевеет после обновления исторических рекордов
Нефть коррекционно дешевеет
Цены на нефть снижаются в рамках коррекции после роста на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии.
Нефть дешевеет после обновления исторических рекордов Фото: vkurse.md

Согласно данным бирж, по состоянию на 8.21 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 66,16 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,35% - в 59,76 доллара за баррель, - сообщает ПРАЙМ.

Во вторник днем ​​произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением "Мардан".

На новостях о взрыве цены на обе нефтяные марки во вторник вечером обновили исторические рекорды. Впервые с 2015 года Brent превысило отметку в 66 долларов, а WTI - 60.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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