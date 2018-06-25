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Умланд: Проблема не в самих нападениях на ромов – такое случается во многих странах – а в пассивности Украинского государства
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25.06.2018 14:36
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Люди, нападающие на поселения ромов, не имеют серьезной поддержки в
Украине и не связаны со значимыми политическими силами страны,
заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" немецкий политолог, знаток в
области праворадикальных движений Восточной Европы Андреас Умланд.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Умланд: Это подрывает международный имидж Украины Скриншот:
Громадське Телебачення / YouTube "Я бы не называл это погромами.
Люди, нападающие на ромов, принадлежат к маргинальным,
праворадикальным группировкам. Они не имеют большой поддержки и не
связаны со значимыми политическими силами Украины. Есть одна
группировка С14, которую раньше ассоциировали со "Свободой". Но,
насколько мне известно, партия открестилась от связей с этой
группировкой. Собственно, проблема не в самих нападениях на
ромов – такое случается во многих странах – а в
пассивности Украинского государства. Ведь никто эти погромы не
предотвращает", – отметил политолог.По его словам, подобные
происшествия подрывают имидж Украины на международной
арене."Реального преследования людей, совершавших подобные погромы,
до сих пор не было. По крайней мере, до последнего инцидента, в
ходе которого погиб человек. Это подрывает международный имидж
Украины. К примеру, если немецкий житель читает такие новости из
Украины, то у него появляются вопросы: почему ЕС и Германия
поддерживают Украину, зачем дали безвиз? Конечно, такие погромы
происходят и в других странах Европы, но в отличие от Украины, там
злоумышленников преследуют", – сказал Умланд.Вечером 23 июня
совершено набег на лагерь ромов на окраине Львова. В результате от
ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще
четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили
телесные повреждения. Все пострадавшие – ромы из
Закарпатья. Правоохранители задержали девять львовских
школьников и 20-летнего организатора нападения. Ряду
задержанных сообщили о подозрении.Старший инспектор управления
по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана
Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали
участие в группировке "Трезвая и злая молодежь". По
данным Zaxid.net, эта незарегистрированная организация
является неонацистской группировкой, о которой ранее не
упоминали СМИ.Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы
Микеле Николетти осудил нападение. "Николетти выразил
свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит как
"расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким
погибшего", – сказано в сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот
раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного
расследования без промедления", –
прокомментировала пресс-секретарь генсека Совета Европы
Даниэль Гольтген.По мнению председателя Службы безопасности Украины
Василия Грицака, за нападением на ромов во Львове может стоять
Россия.
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