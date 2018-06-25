Люди, нападающие на поселения ромов, не имеют серьезной поддержки в Украине и не связаны со значимыми политическими силами страны, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" немецкий политолог, знаток в области праворадикальных движений Восточной Европы Андреас Умланд. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Умланд: Это подрывает международный имидж Украины Скриншот: Громадське Телебачення / YouTube "Я бы не называл это погромами. Люди, нападающие на ромов, принадлежат к маргинальным, праворадикальным группировкам. Они не имеют большой поддержки и не связаны со значимыми политическими силами Украины. Есть одна группировка С14, которую раньше ассоциировали со "Свободой". Но, насколько мне известно, партия открестилась от связей с этой группировкой. Собственно, проблема не в самих нападениях на ромов – такое случается во многих странах – а в пассивности Украинского государства. Ведь никто эти погромы не предотвращает", – отметил политолог.По его словам, подобные происшествия подрывают имидж Украины на международной арене."Реального преследования людей, совершавших подобные погромы, до сих пор не было. По крайней мере, до последнего инцидента, в ходе которого погиб человек. Это подрывает международный имидж Украины. К примеру, если немецкий житель читает такие новости из Украины, то у него появляются вопросы: почему ЕС и Германия поддерживают Украину, зачем дали безвиз? Конечно, такие погромы происходят и в других странах Европы, но в отличие от Украины, там злоумышленников преследуют", – сказал Умланд.Вечером 23 июня совершено набег на лагерь ромов на окраине Львова. В результате от ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Правоохранители задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Ряду задержанных сообщили о подозрении.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали участие в группировке "Трезвая и злая молодежь". По данным Zaxid.net, эта незарегистрированная организация является неонацистской группировкой, о которой ранее не упоминали СМИ.Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил нападение. "Николетти выразил свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит как "расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – прокомментировала пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген.По мнению председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, за нападением на ромов во Львове может стоять Россия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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