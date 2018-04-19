Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Безвизовый режим начнет действовать с 1 мая. Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней. Новые правила будут действовать как в отношении туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.

Напомним, посольство Украины в Китае открыло три новых визовых центра — в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира