В 2017 году Турция так и не решила проблемы с правосудием и свободой слова, но усилила связи с РФ в энергетической и оборонной сфере, отмечается в докладе Европейской комиссии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Турция подала заявку на вступление в Евросоюз еще в 1987 году Фото: EPA Согласно выводам ЕК, в Турции так и не решили проблемы с правосудием, госуправлением и свободой слова. При этом Анкара добилась значительного прогресса в миграционной политике и развитии рыночной экономики.Указывается, что в прошлом году Турция активизировала разговор с Россией по вопросам Сирии. Страны усилили сотрудничество в энергетической и оборонной сфере, постепенно отменив взаимные санкции. Не урегулированными окончательно остаются визовые процедуры. Также полностью не сняты ограничения РФ на импорт турецких томатов.Турция также развивала отношения с Украиной, осуждая аннексию Крыма РФ и поддерживая крымскотатарскую общину, говорится в документе. Впрочем, Анкара так и не присоединилась к ограничительным мерам Брюсселя против Кремля, резюмируют в Еврокомиссии.Турция подала заявку на вход в Евросоюз еще в 1987 году, спустя 12 лет – в 1999 году – Анкара получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС. Турецкий президент Реджеп Эрдоган часто заявлял, что страна может отказаться от евроинтеграции, если в ЕС "будет сохраняться исламофобия и враждебность". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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