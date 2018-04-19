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Турция отдаляется от ЕС и налаживает сотрудничество с РФ – доклад Еврокомиссии
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19.04.2018 08:11
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В 2017 году Турция так и не решила проблемы с правосудием и
свободой слова, но усилила связи с РФ в энергетической и оборонной
сфере, отмечается в докладе Европейской комиссии. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Турция подала заявку на
вступление в Евросоюз еще в 1987 году Фото: EPA Согласно выводам
ЕК, в Турции так и не решили проблемы с правосудием, госуправлением
и свободой слова. При этом Анкара добилась значительного прогресса
в миграционной политике и развитии рыночной экономики.Указывается,
что в прошлом году Турция активизировала разговор с Россией по
вопросам Сирии. Страны усилили сотрудничество в энергетической и
оборонной сфере, постепенно отменив взаимные санкции. Не
урегулированными окончательно остаются визовые процедуры. Также
полностью не сняты ограничения РФ на импорт турецких томатов.Турция
также развивала отношения с Украиной, осуждая аннексию Крыма РФ и
поддерживая крымскотатарскую общину, говорится в документе.
Впрочем, Анкара так и не присоединилась к ограничительным мерам
Брюсселя против Кремля, резюмируют в Еврокомиссии.Турция подала
заявку на вход в Евросоюз еще в 1987 году, спустя 12 лет – в
1999 году – Анкара получила официальный статус кандидата на
вступление в ЕС. Турецкий президент Реджеп Эрдоган часто заявлял,
что страна может отказаться от евроинтеграции, если в ЕС "будет
сохраняться исламофобия и враждебность".
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