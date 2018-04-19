|В Мексике произошла перестрелка между полицией и преступниками: 16 погибших
|19.04.2018 08:12
|
В среду, 18 апреля, в мексиканском штате Герреров в результате двух столкновений погибли шестнадцать человек, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что из между погибших шесть полицейских и 10 подозреваемых.
По словам представителя мексиканской госбезопасности Роберто Альвареса, первая перестрелка произошла, когда конвой полиции штата подвергся нападению в городе Коакуюле. В результате этого один полицейский был ранен, а 10 подозреваемых преступников были убиты после 30-минутной перестрелки.
Альварес предполагает, что следующее набег могло быть возмездием за первую атаку - боевики позже заманили конвой полиции штата к северу от города Сиуатанехо и убили шестерых правоохранителей.
Кроме этого, что штат Герреро считается одним из самых опасных с точки зрения преступности в Мексике из-за воен группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.
Как сообщал svodka.net ранее, ученик школы во Флориде, где произошла перестрелка, в результате которой подросток застрелил 17 человек, Энтони Боргес получит от футбольного клуба "Барселона" медицинскую помощь, футболку с автографами игроков и шанс встретиться с Лионелем Месси.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира