В среду, 18 апреля, в мексиканском штате Герреров в результате двух столкновений погибли шестнадцать человек, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что из между погибших шесть полицейских и 10 подозреваемых.

По словам представителя мексиканской госбезопасности Роберто Альвареса, первая перестрелка произошла, когда конвой полиции штата подвергся нападению в городе Коакуюле. В результате этого один полицейский был ранен, а 10 подозреваемых преступников были убиты после 30-минутной перестрелки.

Альварес предполагает, что следующее набег могло быть возмездием за первую атаку - боевики позже заманили конвой полиции штата к северу от города Сиуатанехо и убили шестерых правоохранителей.

Кроме этого, что штат Герреро считается одним из самых опасных с точки зрения преступности в Мексике из-за воен группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.

Как сообщал svodka.net ранее , ученик школы во Флориде, где произошла перестрелка, в результате которой подросток застрелил 17 человек , Энтони Боргес получит от футбольного клуба "Барселона" медицинскую помощь, футболку с автографами игроков и шанс встретиться с Лионелем Месси.

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