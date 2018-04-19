В сотне самых богатых украинцев первое место занял , состояние которого в 2017 году увеличилось на треть и составило $ 3,1 млрд.

Второе, третье и четвертое места занимают: совладельцы группы "Приват" ($1,6 млрд) и ($1,5 млрд) , хозяин ($1,4),передает со ссылкой на .

Замыкает пятерку с состоянием в $1 млрд. Среди ста миллионеров только 3 женщины. Это (Эпицентр, №12), Наталья Бондарева (Байядера групп, №35), Филя Жебровская (Фармак №40).

За год суммарное состояние сотни самых богатых выросло почти на $2 млрд. Общий их капитал составил $27 млрд.

Рейтинг учитывает не только украинских граждан, но и иностранцев, которые заработали основной капитал в Украине. При расчете принимали во внимание основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям и средства полученные от продажи бизнеса за последние 8 лет.

Миллионера и местного криминального авторитета с карибской республики Тринидад и Тобаго 33-летнего Шерона Сухдео положили в гроб в одежде от дорогих брендов и драгоценностях стоимостью $ 100 тыс. Шэрон при жизни занимался продажей авто и недвижимости. Его машину расстреляли неизвестные возле дома родственников.

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