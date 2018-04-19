Об этом он написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети.

«У нас больше нигде нет таких друзей. С нетерпением жду переезда нашего посольства в Иерусалим в следующем месяце», — написал Трамп в поздравлении Израиля с 70-й годовщиной независимости.

Напомним, 6 декабря прошлого года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Совет безопасности ООН не поддержал решение Трампа.

Вице-президент США Майкл Пенс анонсировал, что США планируют переместитьсвое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года.

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