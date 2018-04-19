|Трамп планирует перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим
|19.04.2018 08:15
|
Об этом он написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети.
«У нас больше нигде нет таких друзей. С нетерпением жду переезда нашего посольства в Иерусалим в следующем месяце», — написал Трамп в поздравлении Израиля с 70-й годовщиной независимости.
Напомним, 6 декабря прошлого года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Совет безопасности ООН не поддержал решение Трампа.
Вице-президент США Майкл Пенс анонсировал, что США планируют переместитьсвое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями